В МИД России рассказали о плане ВСУ совершать удары по российской земле в майские праздники.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский появляется на экране перед народом Украины и говорит о том, что власти на Банковой выискивают специальные точки в России или важные для нашего государства, общества и народа, по которым будут бить в майские праздники. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала действия Владимира Зеленского, который заявил о намерении ВСУ бить по целям на территории России, несмотря на объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Больше всего спикера из МИД РФ возмутил тот факт, что дед иностранного политика сражался против немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

И это говорит Зеленский – внук ветерана. Это же его прямые предки, которые его же породили, ему же дали возможность жить в государстве (до его прихода и до прихода его предшественника Порошенко*) мирно". Эта связь разорвана. Это же уровень какого-то... расчеловечивания... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

*Петр Порошенко Включен в список экстремистов и террористов.

Захарова: Украине нужно вернуться в "нормальную нормальность".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik