"Аллегро" опоздал в Петербург почти на полтора часа

Задержка произошла из-за технической неисправности на ж/д в Финляндии.

Во вторник, 3 марта, поезд № 782 "Аллегро" сообщением Хельсинки – Петербург прибыл с опозданием почти на полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Задержка на 1 час и 16 минут произошла из-за технической неисправности на дороге в Финляндии. По прибытии на Финляндский вокзал задержка составит около часа.

Из-за этого обратный поезд "Петербург – Хельсинки" отправится позже, чем планировалось.

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Фото: Piter.TV