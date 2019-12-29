"Аллегро" опоздал в Петербург почти на полтора часа

Во вторник, 3 марта, поезд № 782 "Аллегро" сообщением Хельсинки – Петербург прибыл с опозданием почти на полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
Задержка на 1 час и 16 минут произошла из-за технической неисправности на дороге в Финляндии. По прибытии на Финляндский вокзал задержка составит около часа.
Из-за этого обратный поезд "Петербург – Хельсинки" отправится позже, чем планировалось.
Билеты на "Ласточки" до Пскова подешевеют до конца апреля.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )