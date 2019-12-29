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"Аллегро" опоздал в Петербург почти на полтора часа
Сегодня, 12:27
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nastya960

"Аллегро" опоздал в Петербург почти на полтора часа

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Задержка произошла из-за технической неисправности на ж/д в Финляндии.

Во вторник, 3 марта, поезд № 782 "Аллегро" сообщением Хельсинки – Петербург прибыл с опозданием почти на полтора часа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Задержка на 1 час и 16 минут произошла из-за технической неисправности на дороге в Финляндии. По прибытии на Финляндский вокзал задержка составит около часа.

Из-за этого обратный поезд "Петербург – Хельсинки" отправится позже, чем планировалось.

Билеты на "Ласточки" до Пскова подешевеют до конца апреля.

Фото: Piter.TV

Теги: аллегро, хельсинки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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