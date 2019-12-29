Билеты на "Ласточки" до Пскова подешевеют до конца апреля

Билет в одну сторону можно купить за 400 рублей.

Билеты на поезда "Ласточка" из Петербурга до Пскова можно купить по сниженной цене. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Пассажиры могут воспользоваться специальной тарифной акцией, по которой билеты в базовый и экономический классы будут стоить 400 рублей. Также пассажиры до 21 года и старше 60 лет могут купить билеты со скидкой 30%. Если брать билет туда-обратно, обратный билет будет стоить на 20% дешевле.

Акции будут действовать вплоть до 29 апреля.

"Ласточки" и "Аллегро" в мае будут ездить по измененному расписанию.

Фото: Piter.TV