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"Алые паруса" запланировали на 25 июня
Сегодня, 18:53
79
smirenny

"Алые паруса" запланировали на 25 июня

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Организационный комитет определит формат праздника исходя из эпидемической обстановки.

В среду, 14 апреля, губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в этом году пройдет праздник петербургских выпускников школ "Алые паруса". 

Мероприятие наметили на 25 июня. Его формат и место проведение будут определены исходя из эпидемической обстановки. Отметим, что ежегодное событие является единственным мероприятием в России, которое включено в реестр мирового событийного туризма и рекомендованное к посещению почти в двух десятках странах Евросоюза.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти пройдет акция по сбору сломанной техники.

Фото: Pixabay

Теги: алые паруса, мероприятия петербург 2021
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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Андрюшечкина Влада
Сегодня 19:15

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