"Алые паруса" запланировали на 25 июня

В среду, 14 апреля, губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в этом году пройдет праздник петербургских выпускников школ "Алые паруса".
Мероприятие наметили на 25 июня. Его формат и место проведение будут определены исходя из эпидемической обстановки. Отметим, что ежегодное событие является единственным мероприятием в России, которое включено в реестр мирового событийного туризма и рекомендованное к посещению почти в двух десятках странах Евросоюза.
Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти пройдет акция по сбору сломанной техники.
Фото: Pixabay
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