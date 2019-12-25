"Алые паруса" запланировали на 25 июня

Организационный комитет определит формат праздника исходя из эпидемической обстановки.

В среду, 14 апреля, губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому в этом году пройдет праздник петербургских выпускников школ "Алые паруса".

Мероприятие наметили на 25 июня. Его формат и место проведение будут определены исходя из эпидемической обстановки. Отметим, что ежегодное событие является единственным мероприятием в России, которое включено в реестр мирового событийного туризма и рекомендованное к посещению почти в двух десятках странах Евросоюза.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти пройдет акция по сбору сломанной техники.

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