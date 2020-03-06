"Алые паруса" пока не будут отменять из-за коронавируса

В настоящий момент ведется прием заявок от школ.

Праздник выпускников "Алые паруса" пока решили не отменять из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил "Петербургскому дневнику" исполнительный директор АО "Телерадиокомпания "Петербург" Андрей Олейник.

Накануне стало известно об отмене Петербургского экономического форума. Причина все та же – эпидемия COVID-19 в мире. Событие должно было пройти в нашем городе с 3 по 6 июня.

Отмечается, что тенденция отмены массовых мероприятий "Алые паруса" не затронула. По словам Олейника, пока не обсуждался формат праздника, и решений на его счет пока не принимали.

В Комитете по образованию города также подтвердили информацию, что "Алые паруса" не собираются отменять. В настоящее время ведется прием заявок на участие от школьников из других городов.

Праздник выпускников "Алые паруса" проходит в Петербурге с 1968 года и является визитной карточкой города. В 2019 году событие состоялось в ночь с 23 на 24 июня и собрало рекордное количество зрителей по всему миру. К слову, его посетили почти 1,5 млн человек. В режиме онлайн празднование увидели более 10 млн человек.

Ранее мы писали, что международный Женевский автосалон отменили из-за коронавируса.

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