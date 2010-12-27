В день праздника "Алые паруса" петербуржцы не смогут покупать алкоголь

Ограничения будут действовать 23 июня.

В день проведения праздника выпускников "Алые паруса", который пройдет уже в эти выходные, 23 июня, в магазинах Петербурга запретят продажу спиртного.

Ограничения вводятся в соответствии с законом "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". Последние измененения туда были внесены 7 марта 2019 года. О запрете продажи алкогольной продукции продавцом предупредили за 10 дней до назначенного мероприятия.

В некоторых магазинах уже появились предупреждающие объявления. Горожанам напомнили, что запрет действует в течение всего дня.

"Алые паруса" сделают проезд по отрезку ЗСД бесплатным.

Фото: Piter.TV