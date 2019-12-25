Александр Дрозденко выступил на фестивале "День Детства" в Волосово

Губернатор поблагодарил организаторов мероприятия.

В пятницу, 21 августа, глава 47-ого региона Александр Дрозденко приехал на фестиваль "День Детства", который проходит в школе искусств имени Николая Рериха в Волосово. Об этом сообщил online47.

Губернатор выступил перед гостями мероприятия на сцене, поблагодарив правительство и местных жителей за организацию подобных крупных региональных проектов.

Также Дрозденко пожелал всем детям Ленинградской области веселого времяпрепровождения и осмотрел площадку проведения фестиваля.

Ранее мы рассказали о том, что подразделение детского сада №22 в Гатчине откроется 1 сентября после капремонта.

Фото: online47