Подразделение детского сада №22 в Гатчине откроется 1 сентября после капремонта

В учреждении будут воспитываться 70 дошкольников.

В среду, 19 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел здание бывшего железнодорожного детского сада в Гатчинском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что 2 года назад здание находилось в аварийном состоянии. В начале 2019 года начались мероприятия по его преображению. К текущему моменту учреждение удалось восстановить и довести до современных стандартов, причем раньше поставленных сроков. Теперь оно стало структурным подразделением городского детского сада №22.

Отремонтированное здание примет в День знаний 70 воспитанников.

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Фото: Piter.TV