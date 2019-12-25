Александр Дрозденко проведет прямую линию с жителями в начале следующей недели

Также в мероприятии примут участие главы муниципальных администраций.

В понедельник, 20 июля, глава 47-ого региона Александр Дрозденко выйдет на связь с жителями Ленинградской области в формате телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Любой гражданин сможет задать губернатору вопрос относительно проблем и перспектив развития своего района в течение часа - с 16:00 до 17:00. Также в разговоре примут участия муниципальные руководители: они смогу оперативно откликнуться на запросы жителей по видеозвонку.

Чтобы поговорить с представителями власти, необходимо воспользоваться телефонами 006 и +7(81361)315-01.

Ранее мы рассказали о том, что Смольный согласился на предложение Ленобласти о проведении мусорной реформы.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области