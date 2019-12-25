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Смольный согласился на предложение Ленобласти о проведении мусорной реформы
Сегодня, 12:13
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lizapoluda

Смольный согласился на предложение Ленобласти о проведении мусорной реформы

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Процесс пока находится на стадии согласования.

Власти Петербурга одобрили проект единого оператора для обращению с отходами, предложенный Александром Дрозденко.  Информация об этом содержится в письме Александра Беглова  главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

В данный момент между руководством города и области происходит согласование будущего проекта. Также разрабатывается дополнительное соглашение, которое поможет более оперативно объединить усилия по проведению мусорной реформы. 

Ранее мы рассказали о том, что почти 700 новых светильников появились на дорогах Ленобласти.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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