Почти 700 новых светильников появились на дорогах Ленобласти

Использование приборов помогло сократить потребление электроэнергии.

На трассах Ленинградской области установили 680 новых светильников в 5-ти районах. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, пешеходы и автовладельцы Волховского, Всеволожского, Выборгского, Кировского и Ломоносовского районов могут больше не переживать за безопасность во время участия в дорожном движении. Осветительные приборы, установленные вдоль дорог Заневки, Лупполово, Дранишников, Кировска, Кондратьево, Загубье, Уткино-1 и -2, Турышкино, а также на станции Бронка, будут служить в течение 10-ти лет.

Новые светильники проработали месяц. За это время энергопотребление сетей сократилось наполовину.

Ранее мы рассказали о том, что в Тосненском районе появится пешеходная зона стоимостью 22,5 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области