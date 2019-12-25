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В Тосненском районе появится пешеходная зона стоимостью 22,5 миллиона рублей
Сегодня, 12:58
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lizapoluda

В Тосненском районе появится пешеходная зона стоимостью 22,5 миллиона рублей

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Место возведения посетил Александр дрозденко.

Новый этап благоустройства завершился в  Федоровском поселении Тосненского района: в прошлом году там потрудились над созданием скверов "Лунный" и "Солнечный",  а также  составили проект будущей пешеходной зоны. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Места для отдыха местных жителей осмотрел губернатор Александр Дрозденко. Он расспросил местных жителей  и узнал их мнение о новых объектах – фонтане и тренажерах для спорсменов.

Кроме того, глава региона проследил за работами по созданию пешеходной дорожки в Никольком поселении, которая появится вблизи Советского проспекта. Известно, что общая стоимость проекта - 22,5 миллиона рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк.

Фото:   Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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