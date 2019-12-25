В Тосненском районе появится пешеходная зона стоимостью 22,5 миллиона рублей

Новый этап благоустройства завершился в Федоровском поселении Тосненского района: в прошлом году там потрудились над созданием скверов "Лунный" и "Солнечный", а также составили проект будущей пешеходной зоны. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.
Места для отдыха местных жителей осмотрел губернатор Александр Дрозденко. Он расспросил местных жителей и узнал их мнение о новых объектах – фонтане и тренажерах для спорсменов.
Кроме того, глава региона проследил за работами по созданию пешеходной дорожки в Никольком поселении, которая появится вблизи Советского проспекта. Известно, что общая стоимость проекта - 22,5 миллиона рублей.
Ранее мы рассказали о том, что в следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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