В следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк

Экскурсии будут проводить геологи и палеонтологи.

У Путиловского карьера в Кировском районе Ленинградской области планируют возвести палеонтологический парк. Открытие намечено на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На данный момент место будущего парка благоустраивают и обеспечивают безопасность потенциальных туристов. На территории будут находиться окаменелости периодов палеозоя, мезозоя и кайнозоя, найденные на территории 47-ого региона. Об этих экспонатах посетителям расскажут профессиональные геологи и палеонтологи.

Также в планах создание лаборатории для препарации находок.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов.

Фото: Pixabay