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В следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк
Сегодня, 16:26
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lizapoluda

В следующем году в Ленобласти откроется палеонтологический парк

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Экскурсии будут проводить геологи и палеонтологи.

У Путиловского карьера в  Кировском районе Ленинградской области планируют возвести палеонтологический парк. Открытие намечено на 2021 год. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На данный момент место будущего парка благоустраивают и обеспечивают безопасность потенциальных туристов. На территории будут находиться окаменелости периодов палеозоя, мезозоя и кайнозоя, найденные на территории 47-ого региона. Об этих экспонатах посетителям расскажут профессиональные геологи и палеонтологи.

Также в планах создание лаборатории для препарации находок.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти определили условия работы бассейнов и фитнес-залов.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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