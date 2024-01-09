"Акрону" не удалось вовремя вылететь в Петербург на матч с "Зенитом"

Авиакомпания устроила футбольный скандал.

Клуб "Акрон" не смог вылететь в Санкт-Петербург по запланированному расписанию. В пресс-службе тольяттинской команды заявили, что авиакомпания использовала чартер команды для другого задержанного регулярного рейса. По прибытии в аэропорт "Курумоч" воздушное судно было внезапно переназначено на Тюмень. Багаж несколько раз доставали и возвращали в самолёт и в итоге оставили в Самаре.

В клубе считают, что им сорвали цикл подготовки к важнейшему матчу с "Зенитом" и лишили времени на восстановление. В заявлении подчеркивается, что авиаперевозчик даже заранее не уведомил клуб. Таким образом, по мнению "Акрона", Red Wings ведёт к срыву соревновательного процесса РПЛ. Матч 18-го тура "Зенит" – "Акрон" должен пройти 6 декабря на "Газпром Арене".

Фото: fc-zenit.ru