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"Айлендерс" в овертайме обыграли "Коламбус", Сорокин отразил 26 бросков

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На счету вратаря 16 матчей и 24 пропущенных шайбы в нынешнем сезоне НХЛ.

"Айлендерс" добились победы над "Коламбусом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Нью-Йорке.

Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Хозяева трижды отыгрывались по ходу встречи. Победную шайбу в овертайме забросил Зак Паризе.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Сорокин провел 16 матчей, в которых пропустил 24 шайбы.

Ранее мы сообщали, что шайба Барбашева помогла "Сент-Луису" обыграть "Вегас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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