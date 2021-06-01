"Айлендерс" сравняли счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Бостоном"

Победу клуб одержал в овертайме.

"Нью-Йорк Айлендерс" сравняли счет в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Бостоном". Матч завершился с результатом 4:3. Победитель определится в овертайме. Заброшенными шайбами со стороны лидеров встречи отличились на 27, 32, 44 и 76 минутах Джош Бэйли, Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажои Кейси Сизикас. От "Бостона" на 3, 52 и 57 минутах отметились Чарли Койл, Патрис Бержерон, Брэд Маршанд.

Российский голкипер из "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отразил 39 бросков по воротам. а данный момент счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. В следующий раз спортсмены встретятся на льду 4 июня в Нью-Йорке.

"Питтсбург" уступил "Айлендерс" и вылетел из плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET