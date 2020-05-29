"Ахмат" не будет продлевать контракт с Глушаковым

Как сообщает агентство Sport24, полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков этим летом станет свободным агентом.
Клуб из Грозного не планирует активировать функцию продления контракта с игроком. Перед началом текущего сезона Российской премьер-лиги стороны подписали соглашение по схеме 1+1.
Напомним, Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из "Спартака" в июне 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей и забил два гола. Команда из Грозного занимает последнее, 16 место в турнирной таблице – 20 очков после 22 туров.
Ранее Денис Глушаков рассказал, как надо бороться с коронавирусом.
Видео: YouTube / AKHMAT GROZNY
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