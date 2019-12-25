Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, как борется с коронавирусом

Он также советует сидеть дома и выполнять указания президента.

Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса, из-за которой сезон Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля.

"Я ел чеснок все зимние сборы и ничего не знал о коронавирусе, пока он до нас не дошел. Как с ним бороться? Я много ем чеснока на сборах, побольше зелени - она у нас настоящая, а не пластмассовая. С чесноком вот тут все в порядке, с остальным есть проблемы. Паника началась, когда президент сказал, что нужно сидеть дома, выполнять правила. Тогда я понял, что все серьезно. И хотя я не боюсь заболеть, но другим советую: сидите дома и выполняйте указания президента", - сказал Глушаков в интервью порталу "Чемпионат.com".

Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из "Спартака" в июне 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел 17 матчей и забил два гола.

Напомним, "Ахмат" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ и рискует вылететь в низший дивизион. Клуб из Грозного по итогам 22-х туров набрал 20 очков.

Ранее гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что решение обнулить сезон в РПЛ будет правильным.

Фото: fc-akhmat.ru