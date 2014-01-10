"Аэрофлот" в 2025 году полностью перейдет на отечественное ПО

Сергей Александровский сообщил о работе программы "плоских тарифов " в стране.

Российская компания "Аэрофлот" в 2025 году полностью перейдет на отечественное программное обеспечение. Соответствующее заявление сделал генеральный директор предприятия Сергей Александровский, выступая с докладом перед председателем правительства страны Михаилом Мишустиным в Москве. Бизнесмен указал чиновнику на то, что в рамках начавшейся в 2022 году программы по стратегии цифровой трансформации внутри предприятия доля затрат на отечественное ПО фиксировалась на отметке в 33 процента.

В 2023 году мы достигли величины в 90%. В 2024 году мы выйдем на цифру 95%. В 2025 году мы планируем уже завершить цифровую трансформацию и полностью перейти на отечественное ПО. Сергей Александровский, гендирект ор "Аэрофлота"

С 31 октября "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Бангкок.

Фото и видео: Правительство России