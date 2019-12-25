"Аэрофлот" снял с рейса новый Airbus

Самолет успел выполнить два коммерческих рейса.

В субботу, 7 марта, с рейса сняли новый самолёт Airbus A350–900 с регистрационным номером VQ-BFY. Самолет должен был лететь из столицы в Петербург. Многие пассажиры специально купили билет на новый самолет, сообщает "Фонтанка".

Есть две версии, почему Airbus сняли с рейса. Первая: проблемы с двигателем, вторая: неукомплектованность инструкциями для чрезвычайных ситуаций. "Аэрофлот" от комментариев отказался.

"Вместо самого нового самолёта полетели на самом старом", "Сплошное разочарование", — посетовали в соцсетях пассажиры.

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Фото: Piter.tv