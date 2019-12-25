У женской команды "Зенит" появился официальный сайт

Команда была создана 21-го января.

В честь 8 Марта "Зенит" запустил официальный сайт женской футбольной команды. Об этом сообщил телеканал "78".

Теперь на сайте будет размещена вся информация о команде. Пользователи смогут следить за расписанием матчей, видеть профайлы игроков и тренеров, а также фото и видео.

Официально женская команда "Зенит" была создана 21-го января. Она начнёт своё выступление в официальных турнирах с сезона-2020. Также команда сыграет в чемпионате и Кубке России.

Ранее мы сообщили, что "Зенит" открывает на "Газпром-арене" выставку, посвящённую фанатам.

Фото: ВКонтакте