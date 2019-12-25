"Зенит" открывает на "Газпром-арене" выставку, посвящённую фанатам

Она расскажет о зарождении фанатского движения в Петербурге.

9 марта на петербургской "Газпром Арене" откроется выставочный зал "Сектор 33".

Он расскажет о становлении культуры фанатского движения в городе. Открытие зала приурочено к 95-летию клуба "Зенит" и 40-летию фан-клуба.

Зал появится на третьем этаже трибуны D возле сектора D-101.

Среди экспонатов выставки шарфы первых фанатов питерского клуба, а также реконструированная комната болельщика из 80-х.

В День открытия все желающие смогут посетить лекцию антрополога Юлия Аматуни об уникальности движения болельщиков "Зенита". Она начнётся в 18:00.

Ранее мы сообщили, что Семак рассказал, как Азмун, Дриусси и Дзюба работают в общей группе.

Фото: ВКонтакте