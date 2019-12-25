"Зенит" открывает на "Газпром-арене" выставку, посвящённую фанатам

9 марта на петербургской "Газпром Арене" откроется выставочный зал "Сектор 33".
Он расскажет о становлении культуры фанатского движения в городе. Открытие зала приурочено к 95-летию клуба "Зенит" и 40-летию фан-клуба.
Зал появится на третьем этаже трибуны D возле сектора D-101.
Среди экспонатов выставки шарфы первых фанатов питерского клуба, а также реконструированная комната болельщика из 80-х.
В День открытия все желающие смогут посетить лекцию антрополога Юлия Аматуни об уникальности движения болельщиков "Зенита". Она начнётся в 18:00.
Ранее мы сообщили, что Семак рассказал, как Азмун, Дриусси и Дзюба работают в общей группе.
Фото: ВКонтакте
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