"Аэрофлот" пожаловался ФАС на рост тарифов

Рост тарифов превысил уровень инфляции.

"Аэрофлот" пожаловался ФАС на рост стоимости аэропортовых тарифов и авиакеросина. Гендиректор компании Василий Савельев заявил, что это приведет к стагнации авиаперевозок и самой отрасли. Компания надеется обратить внимание надзорного органа на рост стоимости на обслуживание в аэропортах

Особенно это касается региональных пунктов полетов. Также резко выросла цена на заправку воздушных средств

Повышение цен...в июне 2019 года... произошло в значительной степени выше уровня инфляции объясняет специалист

Бизнесмен отметил, что растет цена на нерегулируемые ФАСом услуги, обязательные для обеспечения вылета. Он направил оращение к главе ФАСа Игорю Артемьеву еще в августе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минтрансе озадачились решением проблемы провоза толстых животных в самолетах.

Фото: Piter.tv

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