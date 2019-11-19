Предлагается разрешить провоз животных в салоне самолета с доплатой за минимальный перевес

В Минтрансе озадачились решением проблемы провоза толстых животных в самолетах. Замглавы ведомства Александр Юрчик пообещал подумать над возможностью доплаты за минимальный перевес животного, пишет РБК.

С предложением внести поправки в Федеральные авиационные правила выступило Общероссийское объединение пассажиров. Предлагается разрешить провоз животных в салоне самолета с доплатой за минимальный перевес не более 1- 2 кг.

Ранее один из пассажиров тайно пронес кота с перевесом в салон самолета компании "Аэрофлот", так как опасался за состояние своего питомца во время восьмичасового перелета Москва – Владивосток. После того, как об этом узнала авиакомпания, пассажиру аннулировали бонусные мили и исключили из программы лояльности. История вызвала большой резонанс в СМИ и возмущение любителей животных. В социальных сетях запустили флешмоб "Я/МЫ - толстый кот".

Фото: Марина Швайкова; Альберт Сигутин; Марс Давлетбердин