"Адмиралтейские верфи" отправили част сотрудников в простой до конца декабря

Судя по документации, простой образовался по вине работодателя.

В период 1 по 31 декабря часть сотрудников АО "Адмиралтейские верфи" уходят в простой. Соответствующее решение своим приказом утвердил гендиректор Андрей Веселов.

Судя по документации, простой образовался по вине работодателя. В течение месяца временно ушедшим работникам будет выплачено две трети зарплаты. Точное число таких сотрудников не уточняется. Однако известно, что меры принимаются из-за снижения объёма производства , а также отсутствия финансирования сразу по двум заказам.

Напомним, что Горсуд Петербурга огласил приговор в отношении директора АО "НовИТ Про" по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищениями при выполнении заказа "Адмиралтейских верфей".

Ранее мы сообщили о том, что город-спутник Петербурга могут построить под Красным Бором.

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"