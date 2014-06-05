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"Адмиралтейские верфи" отправили част сотрудников в простой до конца декабря
Сегодня, 13:51
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"Адмиралтейские верфи" отправили част сотрудников в простой до конца декабря

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Судя по документации, простой образовался по вине работодателя.

В период 1 по 31 декабря часть сотрудников АО "Адмиралтейские верфи" уходят в простой. Соответствующее решение своим приказом утвердил гендиректор Андрей Веселов.

Судя по документации, простой образовался по вине работодателя. В течение месяца временно ушедшим работникам будет выплачено две трети зарплаты. Точное число таких сотрудников не уточняется. Однако известно, что меры принимаются из-за снижения объёма производства , а также отсутствия финансирования сразу по двум заказам.

Напомним, что Горсуд Петербурга огласил приговор в отношении директора АО "НовИТ Про" по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищениями при выполнении заказа "Адмиралтейских верфей".

Ранее мы сообщили о том, что город-спутник Петербурга могут построить под Красным Бором.

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Теги: адмиралтейские верфи, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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