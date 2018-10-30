В 2019 году на "Адмиралтейских верфях" планируют построить на 40% больше гражданских судов

Сейчас на предприятии строят ледокол "Виктор Черномырдин", платформу "Северный полюс".

Петербургское судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи" хочет в 2019 году увеличить долю гражданских заказов в производстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отличительной особенностью производственного плана 2018 года на "Адмиралтейских верфях" называют резкое увеличение - до 20% (по трудоемкости) - доли гражданского судостроения. На 2019 год запланировано увеличение этого показателя - до 40%. пресс-служба "Адмиралтейских верфей"

Сейчас на предприятии строят ледокол "Виктор Черномырдин", платформу "Северный полюс".

Однако, руководства завода надеется увеличить долю гражданских заказов. Поэтому сейчас проходит модернизация, которая поможет снизить трудоемкость и повысить рентабельность продукции.

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Фото: пресс-служба "Адмиралтейские верфи"