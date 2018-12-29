На "Адмиралтейских верфях" заложили первый супертраулер для добычи сельди и минтая

Траулер строят по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

В Петербурге на "Адмиралтейских верфях" торжественно заложили большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192. За последние 30 лет - это судно стало первым отечественным крупным рыбопромысловым судном.

Длина траулера – 108 метров, водоизмещение — 11,8 тысяч тонн, скорость – до 15 узлов. На борту будет работать госпиталь, в составе экипажа – 160 человек. Траулер поможет добывать минтай и сельдь пелагическим тралом. При этом, эту рыбу сразу же на борту будут перерабатывать, замораживать, хранить и транспортировать в порт.

Траулер строят по заказу "Русской рыбопромышленной компании". Контракт заключен на постройку шести таких траулеров.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать минтай.

Фото: пресс-служба "Адмиралтейские верфи"