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На "Адмиралтейских верфях" заложили первый супертраулер для добычи сельди и минтая
Сегодня, 14:47
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nastya960

На "Адмиралтейских верфях" заложили первый супертраулер для добычи сельди и минтая

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Траулер строят по заказу "Русской рыбопромышленной компании".

В Петербурге на "Адмиралтейских верфях" торжественно заложили большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192. За последние 30 лет - это судно стало первым отечественным крупным рыбопромысловым судном.

Длина траулера – 108 метров, водоизмещение — 11,8 тысяч тонн, скорость – до 15 узлов. На борту будет работать госпиталь, в составе экипажа – 160 человек. Траулер поможет добывать минтай и сельдь пелагическим тралом. При этом, эту рыбу сразу же на борту будут перерабатывать, замораживать, хранить и транспортировать в порт.

Траулер строят по заказу "Русской рыбопромышленной компании". Контракт заключен на постройку шести таких траулеров.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать минтай.
Фото: пресс-служба "Адмиралтейские верфи" 

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Теги: адмиралтейские верфи, русской рыбопромышленной компании, рыба, траулер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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