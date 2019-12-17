"Адмирал Эссен" зашел в пункт базирования ВМФ России в сирийском Тартусе

Экипаж сменит на посту моряков "Адмирала Макарова".

Российский фрегат "Адмирал Эссен" совершил заход в пункт базирования ВМФ России в сирийском городе Тартусе. Об этом журналистам рассказал командир корабля Александр Смирнов.

В этом районе уже не первый раз осуществляем демонстрацию присутствия российского флага, осуществляем контроль за безопасностью морских перевозок. Им спокойнее, когда мимо проходим, всегда приветствуют Александр Смирнов, капитан фрегата "Адмирал Эссен"

Напомним, что поход фрегата в 1,3 тысячи миль занял у экипажа меньше недели. Корабль прошел через Черное море, Средиземное море, пролив Босфор. На данный момент на корабле по морской традиции поднят сирийский флаг. Так принято делать при заходе в иностранный порт. Фрегат сменит на посту фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", который выполняет специальные задачи с июня 2020 года.

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