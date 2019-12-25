Операция проведена успешно.

Российский фрегат "Адмирал Эссен" провел артиллерийские стрельбы в Черном море. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы Черноморского флота. Экипаж корабля успешно ликвидировал береговые мишени, установленные на полигоне в Крыму.

Экипаж провел подготовительные и зачетные стрельбы по целям, расположенным на межвидовом полигоне Опук на Крымском полуострове. Стрельбы проведены в рамках контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения. пресс-служба ЧФ РФ

Эксперты заметили, что в рамках проведения первого этапа огневого залпа, военные отработали алгоритм действий. На втором этапе артиллеристы выстрелили с борта фрегата из установки А-190. ТРетьим этапом проверки для "Адмирала Эссена" станут совместные учения с морской авиацией и ПВО регионального флота по отражению удара условного противника.

"Адмирал Эссен" зашел в пункт базирования ВМФ России в сирийском Тартусе.

Фото: Минобороны России