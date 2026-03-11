В МИД России указали на украинизацию сотрудников секретариата Всемирной организации.

В Москве задали генеральному секретариату ООН несколько неудобных вопросов на фоне недавней атаки украинских боевиков на город Брянск. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница рассказала о том, что вечером 10 марта Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по российской территории. В результате трагедии погибли шесть человек, еще свыше 30 человек получили ранения. Об инциденте упомянул пресс-секретарь генсека Всемирной организации Стефан Дюжжарик. Иностранный чиновник заметил, что ООН традиционно выступает против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили.

Раз это все, раз эта фраза повторяется постоянно и в нее не вносится никаких дополнений, то у меня два вопроса. Первый: а зачем они тогда вообще все нужны? Представители генерального секретаря, сотрудники секретариата – что они делают? Хочу обратить внимание, что мой вопрос правомочен, ведь они работают на те деньги, что им направляют страны-члены. <...> Что значит вы традиционно говорите? Это второй вопрос. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что в отличие от других стран-членов ООН наше государство исправно платит членские взносы и не является должником. Но в ООН по-прежнему избегают действительной работы. В частности, представители генсекретариата не говорят публично о том, с какой территории совершаются удары по российским гражданским объектам. В МИД России задали вопрос о том, во что же превратились сотрудники Всемирной организации. По мнению Марии Захаровой, речь идет о процессе украинизации секретариата, которая приходит на смену объективности и профессиональной этики.

Захарова: РФ доведет информацию о преднамеренном ударе Киева по Брянску до ООН.

