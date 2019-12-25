Захарова: РФ доведет информацию о преднамеренном ударе Киева по Брянску до ООН

В МИД России напомнили, что Антониу Гутерриш не раз отмалчивался после ударов ВСУ по гражданскому населению в России.

Российское постоянное представительство при Всемирной организации в Нью-Йорке обязательно доведет информацию коллегам по ООН о преднамеренном ракетном ударе киевского режима по городу Брянску. Соответствующий комментарий вв собственном Telegram-канале сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что согласно последним сведениям от местных властей, в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по населенному пункту жертвой стали шестеро граждан, еще 37 человек пострадали. В Москве задались вопросом о том, сможет ли генеральный секретарь ООН и его представители в очередной раз отмолчаться в связи с такой ситуацией.

Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно. Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова оценила заявление Макрона о намерении наращивать ядерный потенциал.

Фото: МИД России