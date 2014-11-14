Захарова оценила заявление Макрона о намерении наращивать ядерный потенциал

В МИД России рассказали о том, что Британия и Франция враждебно настроены к России.

Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о намерении Елисейского дворца наращивать национальный ядерный потенциал идет в русле антироссийской деятельности, проводимой блоком НАТО. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 4 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что слова европейского политика говорят о крайне дестабилизирующим развитии событий. В МИД РФ добавили, что речь идет о враждебной именно к России риторике и внешней политике, которые укладываются в русло остро негативных тенденций коллективного Брюсселя и Североатлантического альянса.

Было бы уместно... задаться вопросом, а может быть даже разжиться призывом в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, видя, как наносятся удары вблизи ядерных объектов, сделать предостережение, призвать прекратить это делать, рассказать о том, какие риски с этим связаны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в Париже уведомили о стремлении перейти к концепции "продвинутого сдерживания", которое подразумевает совместные военные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Эмманюэль Макрон добавил, что у страны есть планы по наращиванию стратегического арсенала. Однако точно количество боеголовок власти не будут раскрывать.

Фото и видео: МИД России