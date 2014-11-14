Захарова назвала подлыми убийства аятоллы Али Хаменеи и руководителей Ирана

В МИД России сообщил позицию по американо-израильско-иранскому конфликту.

В Москве назвали подлыми убийства аятоллы Али Хаменеи и других иранских руководителей Ирана. Соответствующий комментарий во время выступления перед журналистами на брифинге от 4 марта сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что призывы со стороны коллективного Запада к народу исламской республики "брать власть в свои руки" особенно бесчеловечны и циничны на фоне происходящего в регионе Ближнего Востока. Такие действия МИД РФ считает грубым вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

... Но тем более цинично и бесчеловечно слышать призыв к иранцам брать, как говорит Запад, власть в свои руки, когда Запад же эти руки в прямом смысле иранцам и отрывает. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

