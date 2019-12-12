"АБЗета СТОПберг" вернулась к борьбе с переездом "АБЗ № 1"

"АБЗета СТОПберг" появилась на улицах Петербурга после того, как ее «вечный пикет» был прерван администрацией Приморского района у Юнтоловского заказника. Но на этот раз авторы проекта представили "АБЗету" не в виде картонной фигуры, а в формате стикеров. Наклейки с изображением экозащитницы петербуржцы увидели на улицах Приморского района, что стало поводом для обсуждения в социальных сетях.

Стикеры с изображением "АБЗеты СТОПберг" были замечены петербуржцами в Приморском районе. Они были наклеены на остановках, стенах возле популярных магазинов и кофеен, а также на почтовых и информационных стендах, сообщило издание "Новые Известия".

Авторами стикеров являются активисты, выступающие против переноса завода "АБЗ № 1" из Коломяг в район Конной Лахты, где расположено множество охраняемых государством природных объектов (заказники "Юнтоловский", "Северное побережье Невской губы", памятник природы "Петровский пруд").

В "Инстаграме" "АБЗеты" активисты написали, что стикеры являются напоминаем о непрекращающейся борьбе жителей с заводом "АБЗ № 1", который по их мнению представляет опасность для экологии.

…являются очередным напоминанием о том, что жителям Юнтолово не все равно, что они не хотят жить рядом с токсичным заводом отмечено в "Инстаграме" "АБЗеты".

Расклеенные изображения с "АБЗетой СТОПберг" были отфотографированы жителями Приморского района и размещены в социальных сетях, где другие пользователи начали активно ими делиться. По мнению петербуржцев, "зеленый уголок" севера Петербурга действительно нуждается в защите, а выбранный способ борьбы за благоприятную окружающую среду можно назвать "креативным протестом".

Однако жителей беспокоит факт скорой зачистки улиц от стикеров. В социальных сетях спорят, как быстро администрация Приморского района привлечет дворников к удалению наклеек.

Напомним, повод для споров о том, уберет администрация стикеры или нет, действительно есть. "АБЗета СТОПберг" не первый раз появляется на улицах Петербурга. Впервые о ней стало известно после того, как активисты 3 ноября поставили картонную фигуру экозащитницы в "бессрочный пикет" у Юнтоловского заказника, призвав заодно принять участие во флешмобе по противодействию переноса завода в Конную Лахту.

Однако фигура "АБЗеты" простояла всего сутки, после чего была демонтирована. По мнению активистов, причастной к демонтажу может быть администрация Приморского района. Чиновникам могла не понравится возросшая протестная активность местных жителей.

Редакция Piter.TV писала, что снятие фигуры "пикетчицы" вызвало негативную реакцию у петербуржцев. Жители сочли смешным, что чиновники быстрее среагировали на "картонку" с известным образом, чем на реальные жалобы людей.