Администрация Приморского района испугалась "АБЗеты СТОПберг"

Картонную Фигуру "АБЗеты СТОПберг", установленную у Юнтоловского заказника, демонтировали. Демонтаж мог быть произведен по указу чиновников администрации Приморского района, напуганных нарастающей протестной активностью вокруг проблемы перебазирования "Асфальтобетонного завода № 1" (АБЗ № 1) из Коломяг в Конную Лахту.

Фигуру "АБЗету СТОПберг" демонтировали с места "вечного пикета" у Юнтоловского заказника. Протестная инсталляция, которую организовали 3 ноября активисты МО "Лахта-Ольгино", выступающие против переноса АБЗ № 1 в Конную Лахту, просуществовала около суток.

По мнению авторов проекта, "АБЗета" сыскала популярность у СМИ и петербуржцев, став за короткий срок еще одним символом борьбы местных жителей с вредным асфальтобетонным заводом, что не понравилось петербургским чиновникам. Активисты высказали предположение, что демонтировать фигуру могли по приказу чиновников, ответственных за перенос завода. Однако в активистках кругах МО "Лахта-Ольгино" существует и другая версия. "Расправиться" с экозащитницей могли по указу чиновников администрации Приморского района, которым пришлась не по душе нарастающая протестная активность жителей вокруг проблемы с перебазированием АБЗ № 1. Отметим, что в конце октября активисты движения "Против АБЗ" выходили на улицы города для проведения серии одиночных пикетов, выступая против строительства завода в Конной Лахте. Пикеты и появление фигуры "АБЗеты" - результат равнодушия петербургских чиновников, нежелающих прислушиваться к аргументам жителей о экологической опасности завода.

К слову, снятие фигуры "пикетчицы" с места у Юнтоловского заказника вызвало негативную реакцию у петербуржцев. Горожане нашли смешным и одновременно заставляющим задуматься, что чиновники оперативней среагировали на картонную фигуру, чем на реальные жалобы местных жителей.

Авторы проекта считают, что своими действиями петербургские чиновники лишь укрепили в местных жителях намерение до конца бороться за отмену переноса "АБЗ № 1" в Конную Лахту.

Напомним, "АБЗета СТОПберг" - креативный проект активистов МО "Лахта Ольгино" по привлечению внимания властей к проблеме перебазирования АБЗ № 1 из Коломяг в Конную Лахту. Прообразом петербуржской экозащитницы стала шведская активистка Грета Тунберг. У "АБЗеты" есть свой официальный "Инстаграм", писало ранее издание "Комсомольская правда".

Жители муниципального округа не поддерживают перенос завода в Конную Лахту, считая процедуру незаконной из-за намерения властей разместить предприятие в охраняемом районе Финского залива. Также "АБЗ № 1" неэкологичными выбросами может негативно повлиять на уникальную экосистему находящихся в МО охраняемых природных объектов: заказников "Юнтоловский", "Северное побережье Невской Губы" и памятника природы "Петровский пруд".

Фото: vk.com/protivabz