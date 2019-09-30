Картонная Грета Турберг устроила "пикет" против переноса асфальтобетонного завода в "Конную Лахту"

Активисты считают, что завод разместится на участке, который находится в охранной зоне Финского залива.

Картонная Грета Турберг вышла на "одиночный пикет" около входа в Юнтоловский заказник. Она выступает против переезда асфальтобетонного завода №1 из Коломяг в зону "Конной Лахты". Очевидцы поделились снимками с места.

Отметим, что нахождение АБЗ №1 около своих домов недовольны также и жителя Коломяг, их беспокоит экологическая ситуация. Жители Конной Лахты тоже выступают против того, чтобы рядом с ними появился завод.

Т.е. жители Коломяг - не люди? Или вообще закрыть завод? Или подскажите тогда, умные протестанты, что с этим заводом сделать. написал один из комментаторов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вице-губернатор Евгений Елин считает, что новый участок площадью почти 10 га больше всего подходит для размещения предприятия.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK