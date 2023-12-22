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Вчера, 11:57
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В новый детский сад в Коломягах смогут ходить 240 детей

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Площадь дошкольного учреждения на улице Лидии Зверевой, 7 составляет 6,07 тысячи квадратных метров.

Детский сад на 240 мест введен в эксплуатацию в Коломягах. Площадь дошкольного учреждения на улице Лидии Зверевой, 7 составляет 6,07 тысячи квадратных метров, сообщил портал "Строительный Петербург".

На первом этаже находятся вестибюль, пост охраны, две группы для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) с отдельным выходом, пищеблок, бассейн (3х7 м), медицинский блок; кабинет психолога и логопеда.

На втором этаже расположены четыре группы для дошкольников, зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных занятий, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

На третьем этаже: ещё четыре группы для дошкольников, административные помещения, служебно-бытовые и хозяйственные помещения и постирочная.

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: детский сад, коломяги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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