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Новые автобусы до "Шушар" прокатили уже 32 тысячи пассажиров
Сегодня, 17:13
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himif

Новые автобусы до "Шушар" прокатили уже 32 тысячи пассажиров

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Такие цифры зафиксированы за 10 дней работы.

Автобусы нового маршрута до "Шушар" с момента открытия, 3 октября, перевезли 32 800 пассажиров, сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранс".

Маршрут № 330, связавший Колпино с новой станцией метро Фрунзенского радиуса, оказался востребованным у горожан. Именно поэтому за 10 дней зафиксированы столь высокие цифры.

В будние дни на маршруте курсирует 10 автобусов №330, в выходные – на четыре меньше. На линии работает современный транспорт на газомоторном топливе.

А новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.

Фото: Piter.TV

Теги: автобус, пассажиры, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 18:03

1. В часы пик  автобус 330 у метро "Шушары" нужно брать штурмом. Спасибо.

2. Почему маршрутки 293а и 296 ходят не от метро Шушары?

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