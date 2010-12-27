Новые автобусы до "Шушар" прокатили уже 32 тысячи пассажиров

Такие цифры зафиксированы за 10 дней работы.

Автобусы нового маршрута до "Шушар" с момента открытия, 3 октября, перевезли 32 800 пассажиров, сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранс".

Маршрут № 330, связавший Колпино с новой станцией метро Фрунзенского радиуса, оказался востребованным у горожан. Именно поэтому за 10 дней зафиксированы столь высокие цифры.

В будние дни на маршруте курсирует 10 автобусов №330, в выходные – на четыре меньше. На линии работает современный транспорт на газомоторном топливе.

А новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.

Фото: Piter.TV