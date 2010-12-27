Новые автобусы до "Шушар" прокатили уже 32 тысячи пассажиров

Автобусы нового маршрута до "Шушар" с момента открытия, 3 октября, перевезли 32 800 пассажиров, сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранс".
Маршрут № 330, связавший Колпино с новой станцией метро Фрунзенского радиуса, оказался востребованным у горожан. Именно поэтому за 10 дней зафиксированы столь высокие цифры.
В будние дни на маршруте курсирует 10 автобусов №330, в выходные – на четыре меньше. На линии работает современный транспорт на газомоторном топливе.
А новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 )
1. В часы пик автобус 330 у метро "Шушары" нужно брать штурмом. Спасибо.
2. Почему маршрутки 293а и 296 ходят не от метро Шушары?