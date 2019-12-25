Первый день августа в Петербурге будет теплым и солнечным

Днем воздух прогреется до +20 градусов.

В первый день августа Петербург порадует солнце и теплый воздух после долгих ливней и похолодания. Как сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 1 августа в Петербурге будет переменная облачность, осадков, в целом, не ожидается.

Воздух в этот день прогреется до +18...+20 градусов, ночью будет не холоднее +11...+13 градусов. Умеренный ветер в субботу придет с севера и севера-востока, атмосферное давление будет слабо повышаться.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе.

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