Погода в августе будет довольно переменчивой.

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе. С заявлением выступил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он рассказал, что особая жара будет в восточной части Северо-Западного федерального округа, а также в Приволжском федеральном округе и западе Якутии. Это так называемая "красная зона". Тепло также будет и на юге сибирской части России.

Вильфанд подчеркнул, что погода в августе будет довольно переменчивой.

Августовская погода, как и в июле, будет "нервной". Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Ранее мы писали, что Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России.