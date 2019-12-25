Длительное нахождение на солнце может привести к солнечным ударам или ожогам кожи.

Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России. Об этом рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. Его слова передаёт ТАСС.

Специалисты рекомендуют на этой неделе избегать солнца в центральной и южной части страны из-за опасного ультрафиолетового излучения. Явление будет наблюдаться в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

По словам Вильфанда, длительное нахождение на солнце в этих регионах может привести к солнечным ударам или ожогам кожи. На юге страны индекс ультрафиолетового излучения может достигать уровня в 8−9 единиц.

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