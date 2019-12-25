Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России. Об этом рассказал научный руководитель учреждения Роман Вильфанд. Его слова передаёт ТАСС.
Специалисты рекомендуют на этой неделе избегать солнца в центральной и южной части страны из-за опасного ультрафиолетового излучения. Явление будет наблюдаться в Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.
По словам Вильфанда, длительное нахождение на солнце в этих регионах может привести к солнечным ударам или ожогам кожи. На юге страны индекс ультрафиолетового излучения может достигать уровня в 8−9 единиц.
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Фото: pixabay.com
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