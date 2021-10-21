Более 100 садов и парков Петербурга закроют на весеннюю просушку

Они будут закрыты около месяца.

В Петербурге начали постепенно закрывать сады, парки и скверы на просушку. В первую очередь это коснется территорий зеленых насаждений, которые ограждены. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Закрытие необходимо для того, чтобы восстановить газоны, грунтовые и набивные дорожки после зимних осадков. В минувший сезон выпало 187 см снега. Кроме того, сказались "температурные качели", земля оказалась сильно переувлажнена.

Вход ограничат на 104 объекта. На данный момент закрыт вход в 37, например, в Никольский, Юсуповский, Румянцевский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли. Ограничение продлится около месяца.



Ранее Piter.tv сообщил о том, что участок ЦПКиО имени Кирова закрыли на просушку.

Фото: комитет по благоустройству