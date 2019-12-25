Зюганов: КПРФ весьма успешно выступила на выборах

Коммунист оценил результаты партии на выборах в парламент.

Председатель коммунистической партии России Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ весьма успешно выступила на парламентских выборах. Он оценил результаты выборов в Госдуму на пресс-конференции.

Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах. Нас услышала прежде всего глубинная Россия, которая не только откликнулась на наши призывы, но и дружно пришла 19-го голосовать. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

По мнению политика, его сторонники смогли представить полноценную программу, а таке бюджет развития и 12 основополагающих законов, которые позволят России выбраться из системного кризиса.

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