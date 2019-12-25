Турчак: "Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме

В партии рассказали о предварительных результатах проведенных парламентских выборов.

"Единая Россия" получает 315 мандатов в Государственной Думе. Об этом рассказал во время брифинга секретарь генерального совета политической партии Андрей Турчак. Специалист уточнил, что движение набирает по предварительным подсчетам 120 мандатов (более 48% голосов избирателей на парламентских выборах) по спискам и еще 195 мест по по одномандатным округам. Данные приведены к 8 часам утра понедельника 20 сентября.

Безусловно, голосования ещё подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам ЕР набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных избирательных округах. Андрей Турчак, секретарь генсовета "ЕР"

Напомним, что согласно российскому законодательству конституционное большинство формируется партией при получении более 300 мандатов.

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Фото и видео: Вконтакте / Единая Россия