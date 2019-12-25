Турчак: Медведев не смог приехать в штаб "ЕР" из-за болезни

У Дмитрия Медведева выявлен сильный кашель.

Секретарь генерального совета политической партии "ЕР" Андрей Турчак заявил журналистам о том, что Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб после проведенных парламентских выборов из-за болезни. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление коллеги. Специалист уточнил, что у заместителя секретаря Совета безопасности РФ медики выявили сильный кашель.

Ранее Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу. Как и российский президент политик решил отдать свое предпочтение электронному голосованию. Он заполнил бюллетень за кандидатов в нижнюю палату законодательного органа РФ онлайн. Такая функция была доступна для жителей Москвы и еще шести субъектов по стране.

Явка на выборах в Госдуму превысила 35%.

Фото: Вконтакте / Единая Россия

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