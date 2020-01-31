Лидер КПРФ напомнил об интересе к коммунизму во всем мире.

Глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов призвал наращивать участие КПРФ в международных организациях. Соответствующее заявление политик сделал на официальном партийном заседании пленума, посвященного 100-летию с момента образования Советского Союза. Руководитель движения пояснил, что КПРФ должны быть задействованы, в том числе, в ассоциациях, занимающихся правами женщин, молодежи и антифашистов, юристов-демократов.

Следует наращивать наше участие и в других прогрессивных организациях. Эта работа еще не поставлена на должный уровень, не со всеми организациями налажены постоянные рабочие контакты. Геннадий Зюганов, глава КПРФ

Геннадий Зюганов уточнил, что руководство и члены КПРФ обладают крепкими связями с коммунистическими партиями Китая, Вьетнама, Кубы, Трудовой партией Кореи, Народно-революционной партией Лаоса. По мнению политика, фиксируется растущий интерес к движению во всем мире, а страны продолжают создавать социализм. На планете действуют уже 119 коммунистических и рабочих партий в 88 странах.

Зюганов: КПРФ не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Фото и видео: YouTube / Красная линия