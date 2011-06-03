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Зюганов: КПРФ не поддержит законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

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По его словам, у КПРФ есть достаточно много причин, чтобы не поддерживать данную инициативу.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция не поддерживает законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 13 декабря.

Зюганов подчеркнул, что его фракция "левопатриотические силы и партия провели огромную работу, связанную с изучением проблемы коронавируса". По его словам, у КПРФ есть достаточно много причин, чтобы не поддерживать данную инициативу.

Решение Зюганова поддержали в ЛДПР. Лидер партии Владимир Жириновский сказал, что фракция проигнорирует голосование за правительственный законопроект. Фракция "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) и лидер справороссов Сергей Миронов отметил, что они также против введения QR-кодов в общественных местах.

Ранее мы сообщили, что, выступая в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что закон по введению QR-кодов не ограничивает права россиян.

Теги: qr-код, введение qr-кодов, голикова, жириновский, зюганов, кпрф, лдпр, справедливая россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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