Голикова: закон по введению QR-кодов не ограничивает права россиян

Вице-премьер разъяснила, что законопроект направлен на оказания услуг в случае сильного эпидемиологического подъема.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект о введении QR-кодов никак не ограничивает права граждан. Об этом она сказала, выступая в Госдуме.

Голикова разъяснила, что законопроект направлен на оказания услуг в случае сильного эпидемиологического подъема. Главная цель властей заключается в том, чтобы сохранить жизнь в регионе, обеспечить функционирование всех систем и добиться снижения заболеваемости.

Ранее мы сообщили, что привитые за рубежом россияне смогут получить COVID-сертификат в России. Для этого им придется сдать тест на антитела.

Видео: Telegram / Радио "Комсомольская правда"