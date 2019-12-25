Также он предложил ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести новый налог — для "подозрительно богатых граждан".

Инициатива Зюганова стала ответом на предложение Минтруда ограничить социальные выплаты "подозрительно бедным семьям".

По мнению чиновников, такими могут считаться семьи с низкими доходами, но существенным имуществом.

Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Также он предложил ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, которая предполагает соотношение расходов и доходов бюрократического сословия.

Ранее была раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года.

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