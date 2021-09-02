Зюганов: Иисус Христос был первым коммунистом на планете

Коммунист призвал изучать Библию.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был первым коммунистом на планете. Такое заявление политик сделал во время интервью на радиостанции "Комсомольская правда".

Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите Нагорную проповедь Иисуса и Моральный кодекс строительства коммунизма – один в один. Вы просто ахнете. Надо изучать Библию, тогда вы будете много понимать. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Политик напомнил журналистам о том, что основной лозунг коммунизма гласит о том, что "кто н работает, тот не ест". Он заметил, что аналогичное послание дал апостол Павел фессалоникийцам.

КПРФ продолжит бороться за допуск Грудинина к выборам.

Фото и видео: радиостанция "Комсомольская правда"